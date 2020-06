Baixa de Kassanje ascende à 1ª divisão do Girabola

O clube Baixa de Kassange, da província de Malanje, ascendeu à primeira divisão do futebol Girabola 2020-2021, após sorteio realizado hoje (quinta-feira) na sede da Federação Angolana de Futebol (FAF), que envoleu também a formação do São Salvador do Zaire.

Os malanjinos vão assim ocupar a última vaga para o próximo Girabola, deixada pelo 1º de Maio de Benguela, desclassificado da prova por averbar duas faltas de comparência, na primeira volta da época passada

Até a data do cancelamento do campeonato da segunda divisão, devido à Covid-19, a formação de Malanje liderava a série B com sete pontos.

Deste modo, a província de Malanje volta a ter, 17 anos depois, um clube na maior prova do futebol nacional. Kambondo e Ritondo foram os únicos participantes até ao momento.

No próximo Girabola, cuja data de inicio ainda não está definida, além do Baixa de Kassange, vão participar 1º de Agosto, Petro de Luanda, Interclube, Sagrada Esperança, Bravos do Maquis, Recreativo do Libolo, Williet de Benguela, Progresso do Sambizanga, Académica do Lobito, Desportivo da Huila, Santa Rita da Cássia, Cuando Cubango FC, Sporting de Cabinda e Ferrovia do Huambo.

Fonte: Angop