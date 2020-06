Angola regista mais 5 casos positivos e 1 óbito

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 5 casos positivos, sendo 4 importados da Rússia, 1 de transmissão local que resultou em óbito.

O óbito, segundo a governante que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, trata-se de um idoso de 78 anos, da cerca sanitária da Multiperfil, que esteve em contacto com o idoso de 89 anos que morreu no final do mês de maio.

De acordo com a ministra, o idoso de 78 anos não morreu vítima de covid-19, mas de outras enfermidades crónicas de que sofria nomeadamente, “insuficiência renal crónica descompensada, acidente vascular cerebral e hipertensão arterial”.

“Este indivíduo na decorrência de terem surgido casos positivos na Clínica Multiperfil, em que foram testados os pacientes do piso em que havia casos infetados, no dia 19 testou negativo”, referiu a ministra, salientando que na nova testagem, cujo resultado foi obtido quarta-feira, foi positiva, “como mandam as boas práticas internacionais o paciente encontrava-se em observância, mas infelizmente acabou por falecer, não por covid-19, mas pela múltiplas patologias crónicas de que sofria”, reforçou a ministra.

Assim sendo, o quadro epidemiológico da covid-19 em Angola altera, passando agora a registar 118 casos positivos confirmados, 72 ativos, 41 recuperados (mais um do que ontem), e 5 óbitos.

A nível global, a pandemia de covid-19 já causou a morte a pelo menos 416.343 pessoas e infetou mais de 7,3 milhões no mundo, desde que, em dezembro, foi identificada na China, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

Os casos de infeção diagnosticados são agora 7.383.140, em 196 países e territórios, dos quais 3.279.900 foram dados como curados.