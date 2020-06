Três empresas recebem crédito de 15 mil milhões kwanzas do Prodesi

Três empresas do sector agro-industrial, com projectos localizados nas províncias do Cuanza Sul e Huíla, já começaram a receber o financiamento, totalizando até agora o valor de 15,4 mil milhões de kwanzas, no âmbito da linha crédito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi).

No Cuanza Sul, das várias iniciativas empresariais em análise nos bancos, dois já estão a ser financiados, sendo um de derivados de bovinicultura e comercialização de carne e outro de produção de milho e soja.

A empresa Valagro S.A é a promotora do projecto destinado a derivados de bovinicultura e comercialização de carne e recebeu um financiamento de 250 milhões de kwanzas, assegurado pelo Banco Económico.

O projecto de produção de milho e Soja, uma iniciativa da Noviagros – Exploração e Comércio Agricola Limitada, tem o suporte financeiro de 11 mil milhões do Standard Bank.

O terceiro projecto aprovado, no quadro deste programa do Governo de fomento da produção interna e redução das importações, situado na província Huíla, constitui uma iniciativa da Agri-Mumba Gestão P.E Industrial Limitada, voltada para aquisição de sementeiras e gado.

Esse projecto, cujo financiamento é asseguarado pelo Banco BIC, está avaliado em quatro mil milhões, 196 milhões, 727 mil e 200 kwanzas.

No quadro de materialização do Prodesi, o Governo criou em 2019 o Programa de Apoio ao Crédito (PAC), um instrumento operacionalizado por 09 bancos comerciais, que facilita o acesso ao crédito para produtores que queiram se dedicar à produção da lista dos 54 produtos, com realce para os da cesta básica e outros considerados essenciais.

Mais de 15 mil produtores nacionais inscreveram-se no Prodesi, através do portal criado para o efeito. O crédito, a ser concedido pelas instituições financeiras, destina-se, exclusivamente, para a produção de 54 bens essenciais que apresentam défices de oferta de produção nacional.

Os 54 produtos

1. Açúcar; 2. Arroz corrente; 3. Carne seca de vaca; 4. Farinha de trigo; 5. Feijão; 6. Fuba de bombó; 7. Fuba de milho; 8. Leite; 9. Massa esparguete; 10. Óleo alimentar de soja; 11. Óleo de palma; 12. Sabão azul; 13. Sal comum; 14. Ovos; 15. Carne de frango; 16. Carne de cabrito; 17. Carne de porco; 18. Grão de milho; 19. Mandioca; 20. Batata-doce; 21. Batata rena; 22. Tomate; 23. Cebola; 24. Alho; 25. Cenoura; 26. Pimento; 27. Repolho; 28. Alface; 29. Banana; 30. Manga; 31. Abacaxi; 32. Tilapia (cacusso); 33. Carapau do Cunene; 34. Sardinella aurita (lambula); 35. Sardinella maderensis (palheta); 36. Óleo alimentar de girassol; 37. Óleo de amendoim; 38. Mel; 39. Varão de aço de construção (maior de 8mm); 40. Cimento; 41. Clínquer; 42. Cimento cola, argamassas, rebocos, gesso, e afins; 43. Vidro temperado, laminado, múltiplas camadas ou trabalhado de outras formas; 44. Embalagens de vidro para diversos fins; 45. Tinta para construção; 46. Guardanapos, papel higiénico, rolos de papel de cozinha; 47. Fraldas descartáveis; 48. Pensos higiénicos; 49. Detergente sólido (em pó); 50. Detergentes líquidos; 51. Lixívias;52. Cerveja; 53. Sumos e refrigerantes; 54. Água de mesa.