Ruptura entre Brescia e Balotelli está cada vez mais próxima

A aventura de Mario Balotelli no Brescia, o clube da cidade em que ele cresceu, pode ser curta, já que vários meios de comunicação italianos relataram neste sábado que o clube enviou ao atacante uma carta de demissão devido a repetidas ausências.

Segundo a Sky Sport, Gazzetta dello Sport e a agência Agi, o email foi enviado na sexta-feira pelos advogados do clube.

Desde a retomada dos treinos no início de maio, primeiro em sessões individuais e depois em grupos, Balotelli faltou em várias ocasiões, garante a media italiana.

Nesta semana, Balotelli explicou no Instagram que estava doente e que ele teria enviado os atestados médicos ao clube que confirmavam seu estado.

Em entrevista ao Corriere della Sera na sexta-feira, o técnico do Brescia, Diego López, disse estar “decepcionado” com a atitude do atacante.

“Mario treina separadamente porque seus colegas fizeram um trabalho que ele não fez. Os treinamentos (individuais) eram opcionais, ok. Mas o grupo seguiu um caminho e ele seguiu outro. Nas videoconferências, durante a quarentena, não o vimos. E mesmo que ele diga que está se sentindo bem não está no nível de seus companheiros de equipa”, afirmou o treinador.

Dez dias atrás, o presidente do clube, Massimo Cellino, havia explicado que o ex-atacante da Inter de Milão e do Olympique de Marselha não estava preocupado com o Brescia.

“Eu gosto dele e esperava que o fato de estar em casa e o desejo de voltar à seleção italiana lhe fariam bem. Estamos todos decepcionados”, acrescentou.

Balotelli chegou nesta temporada ao Brescia, o clube da cidade onde cresceu com seus pais adotivos, promovido recentemente para a Série A. Mas o clube enfrenta grandes dificuldades (vigésimo e último no campeonato), Mario não teve uma boa exibição deste a sua chegada, marcando cinco golos em 19 jogos.

Fonte: AFP