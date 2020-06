Lobito recupera 20 jardins emblemáticos

Pelo menos vinte jardins emblemáticos da cidade do Lobito, província de Benguela, começam a ser recuperados nos próximos dias, no âmbito de uma campanha lançada hoje, sábado, para melhorar a imagem da cidade e promover a preservação ambiental.

Iniciativa da Administração Municipal do Lobito, a campanha, cujo “pontapé de saída” foi dado pelo governador provincial de Benguela, Rui Falcão, tem como estratégia convidar as entidades do município a apadrinharem e apoiarem o tratamento dos jardins da cidade, para a melhoria da imagem dos espaços verdes e da salubridade do meio.

Os jardins localizados nas rotundas da Sonamet e do Bairro da Luz são dos espaços verdes que serão recuperados na cidade que já foi conhecida como “Sala de visitas de Angola”.

Neste âmbito, o próprio governador de Benguela e sua esposa, Vanda Pinto de Andrade, prontificaram-se em apadrinhar um jardim localizado na entrada sul da cidade do Lobito, cujo exemplo foi seguido por empresários, ambientalistas, artistas e associações de vários tipos.

Na ocasião, o governador Rui Falcão manifestou-se satisfeito com a adesão das pessoas e pediu o seu empenho nesta empreitada, dando exemplo do Hospital da Catumbela, que foi totalmente recuperado para receber pessoas infectadas pela covid-19, sem participação financeira do Governo Provincial.

O município do Lobito tem uma extensão de 2.700 quilómetros quadrados e uma população estimada em mais de 400 mil habitantes.

