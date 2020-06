Cuvango prevê preparar dez hectares para cultivo

Camponeses associados do perímetro do rio Cuvango, município do Cuvango, província da Huíla, estão a preparar cerca de dez hectares, para execução do programa local de combate à fome e a redução da pobreza.

O administrador municipal, Luís Marcelo, informou à Angop que as quantidades a serem cultivadas serão definidas pelos próprios munícipes.

Na sua óptica, a dieta alimentar das famílias está desprovida dos nutrientes necessários, por isso deve-se apostar na produção agrícola, sobretudo hortícolas, assim como na pecuária, com a criação de ovinos e caprinos.

Por outro lado, os integrantes da Cooperativa Agro-Pecuária “Vikuama”, primeira criada no município do Cuvango, foram neste sábado instados a alargar os campos agricultáveis, com o fim de promover a melhoria da dieta alimentar das famílias, tirar a população da condição de pobreza e criar novas oportunidades de emprego.

De acordo com Luís Marcelo, o objectivo principal da criação da cooperativa é actuar nos sectores da agricultura, pecuária e construção civil, beneficiando ex-militares, viúvas e filhos de antigos combatentes.

Dadas as características do município, cercado por dois rios, fortalecendo o potencial agrícola e pecuário, era imperioso a criação de uma cooperativa para acelerar a produção.

Fonte: Angop