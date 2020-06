Cabo Verde com mais 12 casos e um deles na Boa Vista 40 dias depois

Cabo Verde registou hoje mais 12 casos de coronavírus, 11 na Praia e um na ilha da Boa Vista, que volta a diagnosticar um caso 40 dias depois, e total acumulado no país para a 554.

Os dados constam da atualização feita hoje na página oficial do Governo (covid19.cv), que dão conta de um total de 554 casos acumulados, desde 19 de março, mais 12 do que no dia anterior.

Depois de no sábado não ter registado casos, a cidade da Praia, o epicentro do vírus, contabilizou hoje mais 11, tendo agora 461 no total, dos quais 179 recuperados, quatro óbitos e 278 casos ativos.

Outro destaque do dia vai para a ilha da Boa Vista, que registara o primeiro caso de doença no país, a 19 de março, mas desde 27 de abril não tinha contabilizado nenhum caso novo, passando agora a somar 57.

Desse total na ilha, 53 já recuperaram, dois foram transferidos, um morreu e tem apenas esse novo caso ativo, segundo a atualização oficial.

Com estes novos 12 casos, Cabo Verde passa a contabilizar 554, distribuídos pelas ilhas de Santiago (480), Boa Vista (57), São Vicente (09) e Sal (08).

Do total de casos registados, contabilizam-se cinco óbitos, dois doentes foram transferidos, 240 recuperados e o país tem neste momento 307 doentes internados nos isolamentos institucionais.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 397 mil mortos e infetou mais de 6,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa