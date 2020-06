SIC detém supostos assassinos de um cidadão

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve dois cidadãos de 18 e 25 anos, suspeitos de terem assassinado há dias um jovem de 26 anos, na cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire.

Segundo o SIC, que apresentou hoje os suspeitos, o facto ocorreu no bairro 11 de Novembro, periferia da cidade, quando dois grupos de marginais denominados os “BU e Pilha Máxima” entraram em briga, cuja acção resultou na morte de um dos integrantes de uma das quadrilhas.

Um dos suspeitos explicou à imprensa que tudo aconteceu quando se dirigia à residência de um dos familiares para proceder a entrega de um valor pecuniário, tendo, no caminho, sido interpelado por elementos desconhecidos que se apoderaram do dinheiro.

Na tentativa de reaver os valores roubados, disse, convidou um dos seus amigos (integrante do grupo pilha máxima), que em rixa com os membros da quadrilha “os bu” recorreram a uma faca e desferiram fortes golpes ao pescoço de um jovem pertencente ao grupo opositor que acabou por morrer no local.

O SIC apresentou, também, 24 supostos marginais indiciados nos crimes de associação de malfeitores, ofensas corporais, desobediência, violação sexual de menor, furto em residências e posse de estupefaciente, vulgo liamba.

Com eles, foram apresentados diversos eletrodomésticos como televisores plasmas, botijas de gás butano, assim como meios informáticos e antenas parabólicas.

Fonte: Angop