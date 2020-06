Recém-nascido encontrado em fossa

Um recém-nascido, de sexo masculino, foi encontrado e resgatado com vida numa fossa séptica na aldeia do Buambu, comuna do Luvo, município de Mbanza Kongo, província do Zaire.

Em declarações à Angop, o chefe do Serviço provincial do Instituto Nacional da Criança (INAC), Rafael Kidiwa, que o bebé foi encontrado nessa sexta-feira por uma mulher, numa fossa de construção precária, tendo de imediato comunicado às autoridades sanitárias locais que o resgataram e o transferiram para o hospital provincial do Zaire.

A médica neonatologista em serviço na Pediatria local, Maria da Graça Manuel, considerou estável o estado clínico da criança, que pesou três quilogramas.

Informou que o mesmo permanecerá sete dias na incubadora devido ao meio inapropriado onde foi atirado.

Para solidarizar-se com o recém-nascido, o governador do Zaire, Pedro Makita Júlia, deslocou-se na tarde desta sexta-feira ao hospital provincial, onde ofertou um kit de enxoval e leite para a alimentação da criança.

Na ocasião, o governante mostrou-se indignado com o acto e pediu as autoridades competentes a trabalharem para a captura da autora deste crime para ser responsabilizada.

Caso idêntico aconteceu há três anos na cidade de Mbanza Kongo.

