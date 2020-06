Incêndio provoca morto e dois feridos no Soyo

Uma pessoa morreu e duas outras ficaram feridas devido a um incêndio de pequenas proporções deflagrado, neste sábado, num depósito de armazenamento de materiais de pesca no município do Soyo, província do Zaire.

O incêndio, segundo uma nota do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) enviada à Angop, em Mbanza Kongo, ocorreu no posto fluvial Manuel António, no bairro da TGFA, tendo destruído seis motores de embarcações, popa de um barco, redes de pescas e mais de uma dezena de recipientes que continham gasolina.

O fogo, cujas causas ainda não foram identificadas, consumiu também quantidades consideráveis de produtos da cesta básica, com prejuízos avaliados em mais de cinco milhões de kwanzas.

O incêndio começou por volta das 12 horas e só foi extinto por volta das 14 horas pelos bombeiros.

O referido depósito de armazenamento de materiais de pesca era gerido por cidadãos oriundos da República Democrática do Congo (RDC).

Fonte: Angop