EUA reiteram apoio à luta contra a corrupção e reformas em Angola

O Secretário de Estado dos Estados Unidos da América (EUA), Mike Pompeo, reiterou, esta sexta-feira, o apoio do seu país na luta contra a corrupção em Angola e na efectivação das reformas económicas e políticas.

Como parte desse apoio, anunciou que o Governo dos EUA está a disponibilizar mais de USD 3,5 milhões, para apoiar a luta contra a Covid-19, além do investimento anual de 30 USD milhões na saúde dos angolanos.

Numa mensagem de felicitação a Téte António, pela sua nomeação ao cargo de ministro das Relações Exteriores, afirmou que o compromisso daquele país com Angola é forte.

Segundo o governante, esse compromisso baseia-se em valores partilhados e no apoio mútuo à paz e estabilidade regionais, além das crescentes oportunidades económicas bilaterais.

“Os EUA antecipam ansiosamente o nosso próximo Diálogo de Parceria Estratégica e os sub-diálogos sobre energia e direitos humanos”, lê-se na mensagem.

Mike Pompeo manifesta satisfação pela recente visita (17 de Fevereiro) efectuada ao país e diz que aguarda com expectativa a oportunidade de trabalhar com o actual ministro das Relações Exteriores, para reforçar as relações bilaterais.

Fonte: Angop