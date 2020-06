Caixa de Segurança das FAA reactiva fábricas na Huíla

A Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas (FAA) prepara-se para reactivar, no ano em curso, duas das nove fábricas financiadas pela instituição no ano de 2004.

Trata-se das fábricas de água mineral Cristo Rei e Leba, que segundo o delegado da Caixa de Segurança Social das FAA na Huíla, João Agostinho Traguedo, estiveram paralisadas devido a problemas de gestão.

A reabilitação das duas unidades industriais, situadas no município da Humpata, visa responder às necessidades do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria que busca internamente alternativas para contrapor a importação de bens alimentares para as forças de defesa e segurança.

Em declarações à imprensa, à margem da visita do ministro de Defesa, João Ernesto dos Santos, ao projecto agro-industrial “A Nossa Terra”, João Traguedo, confirmou que já foi feita uma avaliação para retomar a produção industrial.

Sublinhou que “A Nossa Terra” foi criado para fornecer víveres às forças de defesa e segurança, pelo que a sua reactivação poderá resultar em poupança de fundos públicos.

Fonte: Angop