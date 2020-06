Angolana pode ser melhor lateral em Espanha

A andebolista Magda Cazanga, que evolui no Balonmano Salud Tenerife da Espanha, concorre ao prémio de melhor lateral esquerda da liga espanhola, época 2019/20.

A jogadora da selecção nacional destacou-se no campeonato espanhol antes da anulação devido à covid-19, quando faltavam nove jornadas para o fim e a sua equipa ocupava a 9ª posição.

A prova foi ganha pela formação do Bera Bera, onde evoluiu a também angolana Azenaide Carlos (2011-2013).

A jogadora, que marcou mais de 50 golos ao longo da temporada, sendo 7 na partida de estreia, foi preponderante para a recuperação do conjunto que vinha de uma série de derrotas.

Magda Cazanga, proveniente do Petro de Luanda, ficará mais um ano no clube espanhol, após ter renovado o contrato, em Maio último, até 2021.

A votação ocorre em várias plataformas digitais, destacando-se o Facebook, Instagram e Twitter.

Esta é a primeira experiência da jogadora no estrangeiro, depois de dezasseis anos ao serviço do Petro de Luanda, onde conquistou todas as competições internas.

Além fronteiras, venceu a Taça dos Clubes Campeões de África, Taça dos Clubes Vencedores das Taças e a Supertaça Babakar Fall.

A lateral, bi-campeã africana em Luanda (2016) e no Congo (2018), disputou por três ocasiões o Campeonato do Mundo, o último dos quais em 2019, em Kumamoto (Japão).

Fonte: Angop