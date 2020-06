Vice-Presidente Bornito de Sousa leva à justiça autores de calúnias

Os autores de informações postas a circular nas redes sociais, sobre um suposto envolvimento do Vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, nos acontecimentos do 27 de Maio de 1977, deverão ser responsabilizados judicialmente, lê-se numa nota de imprensa dos Órgãos de Apoio daquela entidade.

Em nota de imprensa a que a Angop hoje acesso, informa-se terem sido accionados os mecanismos e as entidades competentes com vista a responsabilizar os autores de tais afirmações, “tendo em conta a gravidade das acusações, absolutamente falsas e infundadas, feitas por entidades cujos propósitos se revelam estranhos às regras de sãconvivência, à boa-fé e ao espírito do processo em curso de união e de reconciliação”.

Nota que o processo de união e de reconciliação em curso, foi promovido pelo Presidente da República, em memória às vítimas dos conflitos ocorridos em Angola, pelo que apela-se ao sentido de responsabilidade e dever de cidadania, no exercício de liberdades e garantias fundamentais, individuais e colectivas, consagradas na Constituição, com vista ao contínuo fortalecimento da democracia.

O documento indica estarem perfeitamente identificadas as entidades que emitem e difundem informações do género, de forma reiterada, abusiva e irresponsável, sem o mínimo de respeito pelas instituições e as leis vigentes na República de Angola.

Fonte: Angop