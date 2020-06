Quinze semanas depois Angola mantém o número mais baixo, Guiné-Bissau lidera

Quinze semanas depois de o novo coronavírus ter sido detetado pela primeira vez na África subsaariana, em 28 de fevereiro, na Nigéria, Angola com 86 casos, continua a ser o país de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), com o número mais baixo de infeções numa lista liderada pela Guiné-Bissau.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC):

A Guiné-Bissau tem 1.339 casos e 8 mortos.

A Guiné Equatorial tem 1.306 casos e 12 mortos.

Cabo Verde tem 502 infeções e cinco mortos.

São Tomé e Príncipe contabiliza 499 casos e 12 mortos.

Moçambique conta 352 doentes infetados e dois mortos.

Angola tem 86 casos confirmados de covid-19 e quatro mortos.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro mais de um mês depois do primeiro caso ter sido registado na Europa, em 21 de janeiro, em França, 8 dias depois do primeiro caso ter sido registado nos EUA, em 13 de janeiro, em Chicago, e quase dois meses depois do início da pandemia, em dezembro, na cidade de Wuhan, província de Hubei, China.