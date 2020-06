Premier League autoriza cinco substituições por equipa e aumenta número de reservas

A Premier League inglesa decidiu nesta quinta-feira autorizar temporariamente as equipas a fazerem cinco substituições durante o mesmo jogo, além da presença de nove substitutos no banco, em vez de sete, quando a temporada recomeçar no dia 17 de junho.

“Para o restante da temporada 2019-2020, o número de substitutos que poderão ser usados durante uma partida é ampliado de três para cinco”, escreveu a Premier League em seu comunicado, lembrando que essa medida excepcional é baseada na “modificação provisória dos regulamentos feitos (pela International Board) no mês passado”.

Em menos de duas semanas, o campeonato inglês retornará após ser interrompido em março pela pandemia do coronavírus. Ele terá pela frente uma intensa reta final, com 92 jogos a serem disputados antes do final de julho.

Na quarta-feira, dia 17, serão disputados dois jogos que foram adiados, incluindo o duelo de destaque Manchester City-Arsenal, e haverá nove rondas completas para jogar em seis semanas e meia.

Para atenuar os efeitos desse ritmo intenso, especialmente após três meses de inatividade e apenas três semanas de treinos com contato, a Fifa deu sinal verde à ampliação temporária do número de substituições.

A Premier League foi mais longe ao aceitar um pedido do Chelsea, que queria poder contar com vinte jogadores na súmula (nove reservas, além dos onze titulares), em vez dos dezoito inicialmente autorizados. Essa medida também é temporária e vai vigorar até o final desta temporada 2019-2020.

