Polícia apreende traficantes de armas

Um grupo de 27 pessoas suspeitas de vários crimes, de entre os quais tráfico de arma de fogo e clonagem de cartões multi-caixa, foi desmantelado esta quarta-feira pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), na província da Huíla.

O grupo actuava nos bairros da Mitcha, Tchioco, Nambambi, Comandante Nzaji e Comercial, todos na periferia do Lubango e integra jovens entre os 16 e 36 anos de idade. Com eles foram encontradas cinco pistolas destinadas à venda.

As armas teriam sido adquiridas a um agente da polícia, também detido, ao preço de 65 mil Kwanzas por unidade.

Falando aos jornalistas, o porta-voz do SIC, Sebastião Vika, disse que a detenção desses suspeitos foi mediante uma micro-operação de enfrentamento realizada na quarta-feira com o intuito de desencorajar tais práticas nocivas.

Em posse dos mesmos, segundo o oficial, as forças da ordem apreenderam 46 cartões multicaixa do Banco de Poupança e Crédito (BPC), com os respectivos códigos, procedimento que terá lesado as suas vítimas em mais de 70 milhões de kwanzas.

Ainda foram encontrados 26 bilhetes de identidade e 40 quilogramas de cannabis.

Fonte: Angop