Milan anuncia que recuperação de Ibrahimovic vai durar mais dez dias

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, lesionado na panturrilha, deve permanecer em repouso por mais dez dias antes de passar por mais exames médicos, anunciou o Milan nesta quinta-feira, especificando que a recuperação de seu jogador está no caminho certo.

“Zlatan Ibrahmovic passou por testes após a lesão na panturrilha direita. Sua convalescença está indo bem, sem complicações, e haverá uma nova verificação em dez dias”, disse o clube ‘rossonero’.

O veterano astro sueco se lesionou no dia 25 de maio. O diagnóstico de uma lesão na panturrilha foi recebido com alívio no clube, pois inicialmente se temia uma ruptura no tendão de Aquiles.

Aos 38 anos, ‘Ibra’ voltou no mercado de janeiro ao Milan, clube onde já havia brilhado entre 2010 e 2012. Ele se lesionou no final de janeiro e desfalcou a equipa a cerca de dez rondas do campeonato.

O Milan voltará ao relvado no sábado, dia 13 de junho, no jogo de volta das semifinais da Copa da Itália contra a Juventus. Será o retorno do ‘Calcio’ após mais de três meses interrompido pela pandemia do coronavírus.

Já a Serie A será retomada no dia 20 de junho.

Fonte: AFP