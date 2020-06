Covid-19: Pandemia coloca o Estado num conjunto de desafios

O Secretário de Estado para a Educação Pré- escolar e Primária, Pacheco Francisco, afirmou, nesta quinta-feira, em Luanda, que a pandemia da covid-19 coloca o Estado angolano e às suas estruturas administrativas num conjunto de desafios no quadro da capacidade de resposta ao problema.

Por este facto, apontou, o Estado tem estado engajado na sensibilização e em acções formativas de diferentes franjas da sociedade sobre as medidas preventivas contra a pandemia.

Pacheco Francisco, que discursava no encerramento da acção de capacitação de técnicos do Ministério da Educação (MED) sobre a covid-19, ressaltou a importância da formação, promovida pelo Ministério da Saúde (MINSA), com conteúdos que têm a ver sintomas, transmissão e prevenção contra a pandemia.

Essa formação, sublinhou, visa a prevenção dos riscos de contágio na comunidade escolar, pelo que encorajou os participantes a aplicar, nas suas respectivas escolas, os conhecimentos adquiridos, já que, se prepara a reabertura das aulas no país.

“ Deste modo, o MED reitera o seu compromisso de continuar a trabalhar para dar resposta aos desafios da pandemia da Covid-19 “, concluiu.

Com duração de dois dias, a acção formativa abordou como temás como “A saúde escolar em Angola”, “Contexto da saúde escolar no âmbito da covid-19”, “Importância da biossegurança no controlo da infecção por covid-19”, “O cumprimento das normas de higiene individual na escola” e “A atenção psicossocial dos cuidadores, das crianças e dos adolescentes no âmbito da covid-19”.

Fonte: Angop