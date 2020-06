Angola preside Comissão da CEEAC

O Conselho de Ministros da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) aprovou nesta quinta-feira, por consenso, o candidato de Angola ao cargo de presidente da Comissão do órgão, Gilberto Veríssimo, no quadro do processo de reformas em curso.

No âmbito do processo de selecção dos membros da nova Comissão, está previsto o preenchimento das vagas para os cargos de vice-presidentes de Comissões para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança, Recursos Naturais, Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Durante os trabalhos, realizados por videoconferência, aprovou-se, também, as moedalidades de eleição dos membros da Comissão da CEEAC, assim como a situação política e de segurança na República Centro Africana.

Em relação ao projecto de estratégia regional contra a pandemia da covid-19, ficou decidido a realização de uma reunião, ainda sem data, para apreciação da questão.

Angola participou com uma delegação em que se destacam Ministro das Relações Exteriores, Téte António, a Ministra das Finanças, Vera Daves e da saúde Sílvia Lutucuta.

A reunião decorreu entre quarta e quinta-feira, em Luanda.

Criada em 1983, integram a CEEAC Angola, Burundi, Camarões, Chade, Gabão, Guiné Equatorial, República Centro Africana, República do Congo, República Democrática do Congo, Ruanda e São Tomé e Príncipe.

