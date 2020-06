Polícia destrói três lavras de Liamba com mais de 3 mil plantas

Três lavras de estupefacientes (liamba), com três mil e 400 pés de plantas, foram destruídos terça-feira, na localidade do Kinzovi, município do Ambriz, pelas Forças do Ministério do Interior.

O acto aconteceu durante uma micro – operação realizada na no bairro Zumbo, área do Kinzovi.

Durante a operação foram também apreendidos 230 quilos do produto já ensacado e uma arma de fogo do tipo caçadeira de fabrico artesanal.

Foram igualmente detidos três cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 31 e 62 anos , suspeitos do cultivo, posse e tráfico do produto.

Segundo a nota do Minint, os suspeitos serão presentes ao Ministério Público para procedimentos legais.

Fonte: Angop