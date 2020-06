FNLA marca II congresso extraordinário para Setembro

O II congresso extraordinário inclusivo da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) foi marcada para Setembro do ano em curso, pelos membros do Comité Central do partido.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa por Tristão Ernesto, ressaltando que o congresso projectado para mil e 451 delegados tem a sua efectivação dependente da evolução das medidas de excepção decorrentes do Estado de Calamidade Pública em curso no país e do levantamento cerca sanitária da província de Luanda.

Referiu que a convocação deste congresso dá-se pelo facto de não se ter realizado em 2019 o V Congresso Ordinário do partido, por razões não explicadas, e pelo conflito que assola há mais de duas décadas.

Tristão Ernesto disse que o conclave visa garantir o normal funcionamento do partido que, em função das exigências democráticas e organizacionais não pode continuar refém do seu presidente, sendo está uma solução de última ratio, de modo e evitar o desaparecimento da FNLA.

Na ocasião os membros acusaram o seu presidente de estar ilegalmente na liderança do partido, uma vez que o seu mandato de quatro anos terminou em 16 de Fevereiro de 2019.

Salientaram que os estatutos de partido permitem que o presidente se candidate o número de vezes possível.

Fonte: Lusa