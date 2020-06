Endiama doa meios de biossegrança ao Ministério da Saúde

A Empresa de Diamantes de Angola (Endiama E.P) doou, hoje, diversos materiais de biossegurança, medicamentos e ventiladores ao Ministério da Saúde (Minsa), com vista a apoiar esse departamento ministerial na luta contra a covid-19 que assola o país, desde Março.

Na ocasião, a titular do sector, Sílvia Lutucuta, agradeceu o gesto dessa diamantífera e do sistema privado, salientando que os referidos meios vêm se juntar às enormes quantidades que chegam diariamente a Angola, provenientes da China, para apoiara e reforçar as unidades sanitárias.

“Nós vamos partilhar tudo o que estamos a receber com as nossas unidades sanitárias a nível nacional, e que na realidade a protecção dos nossos profissionais, doentes e acompanhates, a esta altura, é uma grande prioridade. E assim, vamos evitar que mais profissionais se infectem”, frisou.

Neste sentido, a também porta-voz da Comissão Multissectorial para Resposta à Pandemia augura que a doença seja vencida o mais depressa possível, por temor ao seu impacto nesse período de cacimbo e pelo facto de a mesma ter já entrado em zonas vulneráveis, a exemplo do Hoji-ya-Henda.

Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da Endiama E.P, Ganga Júnior, informou que a doação se circunscreve-se em três conjuntos de materis a serem entregues, avaliados em 5 milhões e 400 mil dólares, nomeadamente equipamentos de biossegurança.

“Temos mais medicamentos e outros meios que vem da China no dia dez, bem como cerca de 50 ventiladores, sendo essa a primeira entrega de uma variedade de equipamentos de biossegurança, incluindo máscaras, luvas, dentre outros”, discreveu o responsável.

Pelo terceiro dia consecutivo, o quadro epidemiológico angolano mantém-se inalterado, com o registo de 86 casos positivos de covid-19, com quatro óbitos, 18 recuperados e 64 casos activos, numa altura em que as autoridades sanitárias seguem 456 casos suspeitos.

Fonte: Angop