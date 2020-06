Empreededores apelam por soluções imediatas do Executivo

A redução das taxas de juros, acesso ao crédito e as divisa são aspectos devem constar das prioridades do Executivo a fim de evitar o desemprego dos trabalhadores afectos as pequenas e médias empresas.

Tais soluções foram apresentadas durante um encontro, que teve lugar nesta quinta-feira, em Luanda, numa promoção da União dos Pequenos e Médios Empreendedores de Angola ( UPME).

Os filiados da organização fizeram questão de reafirmar que as dificuldades financeiras aumentam nesta altura devido as restrições impostas no âmbito da prevenção e combate à pandemia da covid-19.

Para João Matos, que falou em representação do sector do comércio de vestuário e calçados, o arrendamento dos espaços comerciais nos Shoppings em Luanda ainda estão indexados ao dólar, situação que deve ser revisto.

“Este sector emprega muitos jovens e com famílias por sustentar. O Estado deve olhar para todos e não apenas as grandes empresas“, referiu.

Por seu turno, Cláudia Andrade, que falou pelo sector da educação e ensino particular, adiantou que deve existir uma melhor relação entre os ministérios da Educação e das Finanças como forma de reduzir os encargos fiscais e manter funcional os colégios, creches e ATL que, apesar de estarem encerradas, continuam a pagar salários e os respectivos impostos.

Para Beatriz Franck, presidente da UPME, o Executivo angolano falhou ao não contemplar, nesta fase da covid -19, os empreendedores no alívio fiscal.

Disse que a classe dos empreendedores tem sofrido com o surgimento da pandemia da covid -19, levando muitos, nos dois últimos meses, a paga apenas 50% do ordenador dos seus trabalhadores.

“As nossas preocupações vão chegar ao Presidente da República que irá encontrar as melhores soluções para esta franja que muito contribui para a economia nacional“, referiu.

A UPME fez saber que urgem soluções sustentáveis para que o empresariado nacional continue a ter a responsabilidade na economia, gerando empregos, pagando impostos, contribuindo para o engrandecimento e crescimento do país.

A referida associação congrega 208 empreendedores, que perfaz um total de quatro mil trabalhadores.

Fonte: Angop