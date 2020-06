Ébola – Governo redobra atenção nas fronteiras

O governo da Lunda Norte intensifica as medidas de precaução nas zonas fronteiriças com a República Democrática do Congo (RDC), para travar a importação e/ou a propagação do Ébola no território angolano.

O governo da RDC anunciou na última segunda-feira o surgimento de um novo surto de Ébola na circunscrição de Wangata, em Mbandaka, na província do Equador (norte).

Esta epidemia é a pior da história da RDC e a segunda mais grave a nível mundial depois da que atingiu a África Ocidental entre 2014 e 2016, deixando 3.462 casos, 2.279 dos quais falecidos, segundo os números da Organização Mundial de Saúde até 21 de Maio.

Apesar do surto não ter ainda contagiado as províncias de Kassai Central, Kassai, Kwango (RDC), que fazem fronteira com os municípios do Cuango, Cambulo, Cuilo, Lóvua e Caungula (Angola), o governo antecipa-se nas medidas de prevenção para não ser apanhado de surpresa.

Segundo o governador da Lunda Norte, Ernesto Muangala, o governo local tem material de biossegurança e fármacos suficiente para prevenir o contágio e possíveis casos positivos da epidemia.

Disse estarem a ser reforçadas equipas sanitárias de intervenção e vigilância epidemiológica que, para além de sensibilizarem a população sobre o Ébola, vão aconselhar os cidadãos residentes ao longo das fronteiras para continuarem a observar as medidas de prevenção contra a pandemia da COVID-19.

Por outro lado, a polícia está também a reforçar a sua acção nas zonas fronteiriças para travar a entrada e saída de cidadãos angolanos e congoleses nos dois países.

Com a instalação do Hospital de Campanha, com 200 camas, associada as mais de duas mil existentes, o governador considera que a província está pronta para controlar qualquer surgimento de epidemia e/ou pandemia.

A província da Lunda Norte partilha uma fronteira de 770 quilómetros com a RDC.

Fonte: Angop