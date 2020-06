Cuanza Norte com novo sistema de distribuição de água

A distribuição de água potável a cidade de Ndalatando, capital da província do Cuanza Norte, foi reforçada, esta quinta-feira, com a entrada em funcionamento de um novo sistema de captação instalado no Morro da Santa Isabel, arredores desta cidade.

O sistema comporta um reservatório com capacidade de armazenamento de 400 metros cúbicos de água, para o reaproveitamento do remanescente da fonte de Santa Isabel, e duas girafas para abastecer camiões cisternas.

O mesmo vai reforçar o abastecimento de água a cerca de 10 mil habitantes dos bairros Miradouro, Catome de Cima e Baixo, São Filipe, Sassa e Quem me Ama.

Esta infra-estrutura se a duas instaladas no rio Mucari e Monte Redondo (este inoperante).

Além desse sistema, a cidade conta ainda com vários furos artesianos recentemente abertos nos bairros Mesquita, Vieta, Miradouro e Catome de Cima, no âmbito do reforço da capacidade de distribuição de água a população, enquanto se aguarda pela construção de uma nova central de captação para a cidade de Ndalatando, a partir do rio Lucala.

O vice-governador provincial para o sector técnico e infra-estruturas, Mendonça Luís, disse, que o empreendimento é uma oferta da empresa Odebreceht, por via do Ministério da Energia e Águas, ao governo do Cuanza Norte.

Adiantou que o governo local está a elaborar um projecto para a manutenção da fonte do Monte Redondo, para que possa fornecer água em grandes quantidades às populações locais.

A cidade de Ndalatando contava apenas com um sistema de captação e distribuição de água dotado de um reservatório de armazenamento de 500 metros cúbicos.

O referido sistema conta ainda com mais de mil ligações domiciliares no casco urbano e mais de 100 chafarizes instalados na periferia da cidade, na sua maioria inoperantes devido a fraca capacidade do sistema.

Fonte: Angop