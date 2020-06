Todos os generais que roubaram devem ser levados à justiça – General Paka

O general Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, também conhecido como General Paka, defendeu que “todos os generais gatunos que roubaram devem ser lavados à justiça.”

O general na reforma, notório pelos seus comentário e afrontas ao antigo presidente da República José Eduardo dos Santos, devido à corrupção e a gestão danosa levado a cabo por esse durante o seu consulado, teceu estas considerações numa entrevista que concedeu à Voz da América (VOA) muito recentemente.

O general Paka, segundo a VOA, “voltou a criticar o estado atual do país no terceiro ano do consulado de João Lourenço e disse estar desapontado com a forma como o Presidente dirige os destinos de Angola e sugere uma aliança com outras forças do país”.

“Manuel Pacavira afirma sentir-se mal ao ver tanta miséria na maioria dos cidadãos, enquanto alguns companheiros seus ostentam riqueza que não lhes pertence”, escreve a VOA.

“É preciso acabar com esta miséria hoje, que parece estar pior, com os meus camaradas a ostentarem riquezas como se fossem magnatas”, defende o general, para quem a única saída que resta a João Lourenço é estabelecer alianças com outras forças vivas.

“Tem de fazer alianças, tem que sair da república para a nação, com homens da UNITA, da FNLA e de outras forças porque sozinho ele não vai conseguir e medidas policiais não resultam”, sugere o general Paka, para quem a luta contra a corrupção de João Lourenço falhou por ter apostado em selecionar pessoas.

“Pegar no Tomás, no Joaquim, no Ismael da FESA e deixar os tubarões à solta, lemos que Manuel Vicente tem mais dinheiro que a Isabel dos Santos e que José Eduardo dos Santos, tem mais dinheiro que toda a gente, mas por que só a família do José Eduardo”, questiona.

E continua: “Ouvimos que não conseguiu pegar o Higino porque disse que coloca a boca no trombone, eu acho que o Higino e outros camaradas não têm qualquer boca para por no trombone, todos eles estão comprometidos com o crime, não foi só o José Eduardo dos Santos e não estou do lado dele, mas também não concordo que se faça essa injustiça, todos os dias Isabel, Tchizé, e o Manuel? O Higino e outros generais? São muitos os generais gatunos que roubaram, construíram condomínios e levaram o dinheiro para fora”, acusa o militar na reserva.

“O dinheiro roubado deve regressar a Angola, mas de todos e não apenas de alguns”, reiterou o general.

Fonte: VOA