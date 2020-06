SIC apreende mais de 670 mil dólares falsos

O Serviço de Investigação Criminal (SIC), no Cunene, apresentou hoje, quarta-feira, em Ondjiva, uma rede de falsificadores de moeda estrangeira, constituída por 11 cidadãos nacionais, tendo em sua posse 670 mil e 600 dólares norte-americano falsos.

Em declaração à Angop, o porta-voz do SIC no Cunene, intendente, José Coimbra, disse que o desmantelamento dessa rede de falsificadores de moeda estrangeira que operavam no território angolano e namibiano é fruto de um trabalho de investigação de seis meses.

Dos 11 cidadãos, já ouvidos pela Procuradoria Geral da República (PGR), seis são agentes da Policia Nacional.

José Coimbra disse que objectivo dos falsificadores era injectar os 670 mil e 600 dólares norte-americanos falsos no mercado nacional, a partir de Luanda.

Fonte: Angop