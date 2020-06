PGR confirma investigação à gestão no governo do Bengo

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou estar a investigar atos de gestão na província do Bengo, segundo noticiou o Jornal de Angola.

De acordo com Álvaro João, porta-voz da PGR, citado pelo diário, “não estão ainda determinados os infratores, embora o processo continue a ser investigado com a colaboração do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que já ouviu várias pessoas”.

Álvaro João desmentiu que a governadora do Bengo, Mara Regina da Silva Baptista Domingos Quiosa, esteja a ser investigada, escreve o jornal.