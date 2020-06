Cabo Verde regista mais 11 casos na Praia e total sobe para 477

Cabo Verde registou hoje mais 11 casos de infeção pelo novo coronavírus, todos na cidade da Praia, com o total acumulado no país a subir para 477 desde 19 de março, segundo dados do Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e Segurança Social informou que o Laboratório de Virologia analisou 73 amostras no dia 02 de junho, dos quais 11 deram resultado positivo e todos na cidade da Praia.

A Praia, capital de Cabo Verde, continua a ser o principal foco do vírus, agora com 403 casos, dos quais quatro óbitos e 177 doentes recuperados da doença.

Fonte: Lusa