Apoio das multilaterais é vital para acordo sobre a dívida – Afreximbank

O presidente do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) disse hoje que o apoio das instituições financeiras multilaterais será fundamental para os credores privados chegarem a acordo com os países endividados sobre o alívio da dívida.

“A grande questão para os credores privados é a neutralidade do valor presente da dívida, enquanto Afreximbank participamos nas discussões entre credores e países, porque fazemos parte do conselho consultivo do Instituto Financeiro Internacional (IFI)”, disse Benedict Oramah durante um webinar organizado pelo centro de pesquisa norte-americano Atlantic Council.

“A discussão vai no sentido de encontrar uma maneira de qualquer acordo ter o apoio das instituições financeiras multilaterais, se [os países em dificuldades] conseguirem isso, muitos credores comerciais estão dispostos a fazer um acordo”, disse o banqueiro.

O governo angolano anunciou ontem que vai aderir à Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) do G20, argumentando que isso permitirá direcionar fundos para combater o impacto da covid-19.

“Em consulta com o FMI, o Ministério das Finanças decidiu recorrer à DSSI do G20 no sentido de negociar com os seus pares soberanos a paralisação do serviço da dívida em empréstimos bilaterais”, lê-se num comunicado distribuído à imprensa, no qual se argumenta que “o DSSI poderá aliviar a pressão financeira e permitirá a liberalização de fundos para combater o efeito da covid-19 em Angola nos próximos meses”.

No comunicado, o Ministério das Finanças não diz quais os valores em causa, salientando que a renegociação da dívida incide nos valores em dívida aos credores bilaterais incluídos no acordo proposto pelo G20, que exclui os credores privados.