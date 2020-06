Protesto antiracista na cidade brasileira de Curitiba acaba em violência

Um protesto contra o racismo na cidade brasileira de Curitiba terminou em violência na noite de segunda-feira, com a polícia a usar balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar uma multidão de centenas de pessoas.

Vídeos dos ‘media’ locais mostraram cerca de uma dúzia de manifestantes a atirar pedras contra o edifício de um tribunal e a polícia, em locais diferentes, a atingir com cassetetes pessoas que entoavam cânticos contra o Presidente, Jair Bolsonaro.

Cerca de 20% dos 1,7 milhão de habitantes de Curitiba são negros ou multirraciais, menos do que em muitas outras grandes cidades brasileiras.

O protesto foi convocado por grupos antifascistas nas redes sociais.

Tudo começou pacificamente em frente à universidade federal do estado do Paraná, mas a imprensa local disse que se tornou violenta quando os manifestantes se aproximaram da residência do governador, Ratinho Jr., um aliado próximo de Bolsonaro.

A polícia disse que ninguém foi detido.

Fonte: Lusa