Klopp lembra que Liverpool ainda não é campeão e quer vencer todos os jogos

O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, garantiu hoje que os seus jogadores sabem que ainda não conquistaram a liga inglesa de futebol e vão tentar vencer todos os jogos até final da prova.

Suspensa em março devido à pandemia da covid-19, a Premier League vai regressar em 17 de junho, com o Liverpool na liderança, com 25 pontos de avanço sobre o Manchester City, segundo, com menos um jogo, quando faltam disputar nove jornadas.

“É bom estar nessa posição, mas ainda não somos campeões e sabemos disso. Sabemos que estamos perto, mas estar perto é sinal de que não estamos lá. Existem 27 pontos para jogar e queremos ganhar todos os jogos”, afirmou Jürgen Klopp em declarações à BBC.

O treinador germânico, que pode dar os ‘reds’ o seu primeiro título inglês em 30 anos, confessou que ficou espantado pelas saudades que sentiu do futebol durante a interrupção por causa do surto do novo coronavírus.

“É incrível as saudades que tenho do futebol. Eu sei que não é a coisa mais importante na vida, mas é a minha paixão. Espero que as pessoas estejam tão ansiosas e tão entusiasmadas como nós para o regresso”, disse.

Questionado sobre as possíveis celebrações, numa altura em que existem várias restrições devido à covid-19, Klopp promete que irá existir um desfile pela cidade de Liverpool, mas só quando for possível.

“Se formos campeões, teremos de fazer a festa internamente e só depois com os nossos adeptos, num momento em que isso já possa acontecer. Uma coisa eu posso prometer: vamos desfilar pela cidade, agora não sabemos é quando”, referiu.

Os 20 clubes da Premier League ainda estão a debater o calendário para o resto da competição, mas logo no regresso da prova, o Liverpool vai defrontar o Everton, no dérbi da cidade.

Fonte: Lusa