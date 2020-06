Expo Dubai adiada para Outubro de 2021

A Exposição Universal (Expo), cuja abertura estava prevista para 20 de Outubro de 2020, foi adiada para o mesmo mês, em 2021, anunciou, nesta terça-feira, a Comissão Interministerial de Angola para a Expo Dubai.

Em nota enviada à ANGOP, a comissão aponta a pandemia da covid-19 como a principal razão do adiamento do evento, que previa reunir mais de 190 países.

Para o evento, Angola tinha previsto apresentar um pavilhão com o tema “Oportunidades”, com a incorporação do subtema “Conectando com a tradição para inovar”.

Conforme o documento, a mudança da data não significa o cancelamento da actividade, razão pela qual os países inscritos terão que cumprir com os projectos já iniciados, nomeadamente a conclusão da construção dos pavilhões.

Adianta que a alteração da data foi aprovada em assembleia do Bureau Internacional de Exposição (BIE), que definiu como data do fim do evento o dia 31 de Março de 2022.

O Dubai contava com a feira internacional para atrair cerca de 25 milhões de turistas e estimular a sua economia, que é fortemente dependente do comércio, do turismo e do sector imobiliário, sectores que sofreram os efeitos das restrições impostas para conter a propagação da covid-19.

A presente edição estava prevista para acontecer entre 20 de Outubro de 2020 a 10 de Abril de 2021, tendo como foco a partilha de ideias, inovação e incentivo a colaboração.

A Expo, cujo local ocupa 4,38 quilómetros quadrados, no distrito sul de Dubai, perto do Aeroporto Internacional Al Maktoum, terá sua própria estação de metro, capaz de transportar 36 mil passageiros/hora.

A primeira Expo Mundial foi realizada em 1851 no Palácio de Cristal de Londres e era conhecida como a Grande Exposição das Obras da Indústria de Todas as Nações, tendo sido exibidos cerca de mil objectos mostrando as invenções da revolução industrial.

A exposição mais recente, iniciada em 2015, foi realizada em Milão, Itália, sob o tema “Alimentando o planeta, energia para a vida”.

Fonte: Angop