Criança de 4 anos raptada e violada dentro de uma igreja

Uma menor de quatro anos de idade foi raptada e violada, em Ndalatando, Cuanza Norte, por um indivíduo desconhecido.

Em declarações hoje à Angop, em Ndalatando, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Cuanza Norte, Adão Morais, disse que o facto ocorreu domingo último, em pleno dia, no interior de uma igreja abandonada, no bairro Popular, perto da residência dos pais.

Adiantando que o SIC está a efectuar diligências no sentido de descobrir e deter o autor do crime.

Apontou a falta de protecção e a negligência da mãe da vítima, que deixou a criança aos cuidados de outros menores, para ir ao mercado.

Referiu que crimes de violação sexual de menores de 12 anos de idade têm ocorrido com frequência na região, mas é a primeira vez que envolve menores de quatro anos.

Adão Morais frisou que de Janeiro a Maio do ano em curso, a instituição notificou 12 casos de violação sexual de menores.

O director clínico do hospital materno infantil do Cuanza Norte, Fidel João Hebo, referiu que a criança encontra-se sob cuidados médicos devido as graves lesões sofridas, que podem resultar em consequências comprometedoras para o seu futuro.

Fonte: Angop