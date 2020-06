Polícia detém duas cidadãs provenientes da RDC

Duas cidadãs, provenientes da RDC, foram detidas este domingo, na comuna fronteiriça do Luvo, município de Mbanza Kongo, província do Zaire, por violação da cerca sanitária imposta no quadro das medidas de prevenção e combate à covid-19 no país.

A detenção ocorreu à leste da sede comunal do Luvo, durante uma acção de patrulha de efectivos da Polícia de Guarda Fronteira numa zona denominada palmeirinhas.

Segundo a polícia, as acusadas entraram em Angola vindas da vizinha República Democrática do Congo (RDC) utilizando vias ilegais, com o propósito de se instalarem temporariamente na comuna do Luvo, para depois seguirem viagem a Luanda.

A comuna fronteiriça do Luvo dista a 60 quilómetros a norte da cidade de Mbanza Kongo.

Fonte: Angop