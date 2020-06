Jadon Sancho pede justiça para George Floyd

O atacante inglês, Jadon Sancho (20), pediu justiça para o George Floyd, asfixiado até a morte, com joelho, por um polícia branco, em Minneapolis, Estados Unidos.

Após o seu primeiro golo, Sancho, de 20 anos, revelou uma camisola escondida por baixo do uniforme com a mensagem “Justice for George Floyd” (“Justiça para George Floyd”).

Jadon Sancho marcou três dos 6 golos na goleada do Borussia Dortmund (2º) contra a lanterna vermelho, o Paderborn.

Com essa vitória o Borussia Dortmund mantém vantagem sobre os principais perseguidores na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.