Doentes de hemodiálise da Clínica Multiperfil em Luanda testaram negativo

O secretário de Estado para a Saúde Pública disse hoje que a Clínica Multiperfil, em Luanda, que se encontra sob cerca sanitária, continua a fazer hemodiálise, tendo sido já testados 150 pacientes com resultados negativos para covid-19.

Franco Mufinda fazia o balanço epidemiológico diário do novo coronavírus no país e adiantou que os doentes do serviço de hemodiálise da clínica Multiperfil “continuam a merecer o seu tratamento com a definição de um novo fluxo de atendimento dos mesmos”.

A clínica Multiperfil, um dos centros de tratamento de hemodiálise públicos de Luanda, foi colocada sob cerca sanitária no sábado devido aos vários casos de infeção com o novo coronavírus detetados naquela unidade hospitalar.

Fonte: Lusa