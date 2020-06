Angola sem casos novos nas últimas 24 horas

O secretário de Estado para Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, não foi registado nenhum caso positivo de contaminação com o novo coronavírus.

Esta informação foi avançada em conferência de imprensa, realizada hoje, no Centro de Imprensa Anibal de Melo, onde foram atualizados os dados sobre a covid-19 no país.

Contudo, o país mantém os mesmos dados, sendo 86 casos positivos confirmados, 65 ativos, 18 recuperados e 4 óbitos.

Porém, em quarentena institucional, o governo controla em todo o país, 1.039 pessoas (-1 do que ontem), os casos suspeitos investigados são 466 (+11 do que ontem) e os contactos diretos ou ocasionais sob vigilância são 1.155 (+15 do que ontem).

O número de casos de transmissão local, também mantém-se inalterado em 57 casos.

Franco Mufinda informou ainda, que dos casos ativos 90% são assintomáticos, os restantes 10% apresentam sintomas leves.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 372.047 pessoas e infetou mais de 6,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais dos países.