MPLA lamenta morte de Isalino Mendes

O Bureau Político do Comité Central do MPLA lamentou hoje (domingo) a morte, por doença, do antigo governador da província do Bego, Isalino Mendes, ocorrida sexta-feira (29), em Luanda.

Numa mensagem de condolências, a que a Angop teve acesso, o MPLA diz curvar-se perante a memória do malogrado e endereça à família e aos amigos de Isalino Mendes as mais sentidas condolências.

Isalino Mendes nasceu na povoação de Calomboloca, município de Icolo e Bengo, província de Luanda, a 15 de Março de 1947, e teve empenhada militância no MPLA, tendo desempenhado várias funções e defendeu com sentido ideológico e espírito de missão, segundo a nota de condolências.



A trajectória política de Isalino Mendes começou na cidade do Lubango, em 1974, tendo participado na implantação do MPLA na Huíla. Pertenceu à comissão sindical e à célula do partido no Banco Nacional de Angola.

Foi membro do Bureau Político do Comité Central do MPLA, primeiro secretário do partido no Bengo e segundo secretário do comité provincial de Luanda, entre outros cargos partidários.



A nível do Governo, Isalino Mendes desempenhou as funções de ministro da Indústria, no período de 1992 a 1996, e de governador da província do Bengo, entre 1996 e 2004.

Fonte: Angop