MPLA esclarece que deputado falecido era da FNLA

O Bureau Político do Comité Central do MPLA esclareceu, este domingo, que o malogrado nacionalista João Pedro Francisco (Karitete) havia sido eleito deputado pelo partido FNLA.

Na mensagem de condolências anterior, o malogrado havia sido referenciado como tendo sido eleito pelo MPLA, quando, na verdade, foi pelo partido FNLA, tendo desempenhado o cargo de quarto vice-presidente da Assembleia Nacional, no quadro das eleições de 1992.

João Pedro Francisco (Karitete) faleceu quinta-feira última, 28 de Maio, em Luanda, aos 82 anos de idade, vítima de doença.

Em nota de esclarecimento, o partido maioritário no poder em Angola precisa que o malogrado era pai da militante Paula Francisco Coelho, membro do Bureau Político do MPLA.

Por último, o Bureau Político do MPLA “reitera as mais sentidas condolências à família enlutada do compatriota e partícipe da Luta de Libertação Nacional, João Pedro Francisco, Karitete”.