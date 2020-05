Polícia detém 76 garimpeiros de ouro na Huíla

A Polícia deteve 76 cidadãos, esta semana, por tráfico ilícito de ouro, nos municípios de Chipindo e da Jamba, província da Huíla, anunciaram hoje as autoridades locais.

Segundo o porta-voz da delegação provincial do Ministério do Interior, Manuel Halaiwa, foram desmantelados cinco núcleos de exploração ilícita desse metal, no âmbito da Operação Transparência levada a cabo naquela região.

O responsável, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, avançou que foram apreendidas duas viaturas, 15 motorizadas, duas gramas de suposto ouro, 750 quilogramas de cascalho e utensílios de exploração.

Manuel Halaiwa referiu que os detidos foram presentes ao Ministério Público e na sequência foram abertos processos-crimes para a sua responsabilização.

Com o início dos trabalhos de exploração de ouro no município de Chipindo, há três anos, e de prospeção em 2018, na Jamba, cidadãos das províncias de Benguela, Huambo e Luanda recorrem a essas zonas para o tráfico ilícito daquele metal.

Em 2019, um deslizamento de terra provocou a morte de 16 garimpeiros de ouro, no município de Chipindo.