Naomi Osaka destrona Serena e torna-se na atleta feminina mais bem paga da história

Naomi Osaka, filha de um haitiano e de uma Japonesa, de 22 anos de idade, foi considerada, este ano, pela revista Forbes como a atleta feminina mais bem paga da história.

De acordo com a revista, “Osaka faturou US$ 37,4 milhões nos últimos 12 meses com prémios e parcerias; US$ 1,4 milhão a mais que Serena, estabelecendo um recorde de ganhos de todos os tempos para qualquer atleta feminina num único ano. Maria Sharapova detinha o título anterior com US$ 29,7 milhões em 2015”.

Ainda segundo a revista Forbes, Osaka e Serena williams estão entre os 100 atletas mais bem pagos do mundo, respetivamente na 29º e na 33ª posição.

A revista escreve que é pela primeira vez “desde 2016 que duas mulheres fazem parte deste ranking”.

Em 2014, ela tornou-se profissional, um mês antes do seu aniversário de 16 anos. A tenista entrou no top 40 do ranking WTA, a Associação de Tênis Feminino, em 2016 e conquistou o seu primeiro título em março de 2018 no torneio de Indian Wells. Em 2018 e 2019 venceu respetivamente o US Open e o Australian Open, tornado-se na primeira jogadora japonesa a vencer um Slam e a primeira tenista asiática a ser classificada como a número 1 do mundo.

Naomi Osaka destrona assim Serena Williams do trono, tendo sido a atleta feminina mais bem paga do mundo nos últimos quatro anos, com uma renda anual antes dos impostos que varia de US$ 18 milhões a US$ 29 milhões. Serena que já ganhou 23 Grand Slams, “arrecadou quase US$ 300 milhões durante a sua carreira a partir de patrocínios que enriqueceram a estrela de 38 anos”, escreve a Forbes.