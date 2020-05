Ministro assegura apoios para LAC e Rádio Kairós

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, assegurou hoje, quinta-feira, apoio institucional para a melhoria das condições de funcionamento da Luanda Antena Comercial (LAC) e Rádio Kairós (Emissora Metodista de Angola).

O governante assumiu o compromisso no final das visitas as duas emissoras radiofónicas para constatar o funcionamento das mesmas.

Em declarações à imprensa, Manuel Homem afirmou que, no âmbito do programa de formação contínua dos quadros dos órgãos públicos, os privados também vão ser contemplados, tendo considerado a capacitação técnica como a matriz essencial do sector da comunicação social.

Precisou que ambos os órgãos têm constrangimentos técnicos nas suas instalações, concretamente nos seus emissores, assegurando que no caso da Rádio Kairós vão trabalhar para regular os programas em curso e estender o sinal para toda província de Luanda.

Na Luanda Antena Comercial (LAC), o ministro garantiu que, dentro das suas disponibilidades, o ministério de tutela vai continuar a prestar apoio institucional, para que a emissora continue a implementar o plano de modernização.

Apelou aos órgãos de comunicação social públicos e privados a reforçarem as campanhas de sensibilização sobre as normas de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Por seu turno, o director de produção da LAC, Mateus Gonçalves, reconheceu que a emissora está a viver uma crise económica, motivada pela pandemia covid-19, mas esforços estão a ser envidados para evitar os despedimentos.

O ministro percorreu várias áreas de ambas estações, como gabinetes, redacção, biblioteca, estúdios de emissão e produção.

Fonte: Angop