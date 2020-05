Ministra ausculta agentes ambientais

A ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, Adjany Costa, auscultou, nesta quinta-feira, em Luanda, organizações não governamentais e projectos ambientais, com o objectivo de recolher contribuições para o fomento e promoção de acções em prol da preservação do meio ambiente.

Estiveram presentes no encontro, que cingiu-se na abordagem de questões relacionadas com a educação ambiental, aproximação entre as organizações e o ministério, 17 organizações, das 23 esperadas.

Do encontro saiu a orientação no sentido de se reforçar as medidas já estabelecidas e continuar a reflectir e a conscientizar as pessoas para uma mudança de atitude, que promova um consumo mais sustentável e acções mais integradas.

Aponta-se que, no contexto actual, mais de um milhão de espécies de plantas e de animais estão em perigo de extinção em todo o mundo devido a acção humana.

O ministério pretende, para o efeito de protecção do meio ambiente, envolver os Gabinetes Provinciais do Ambiente, Resíduos Sólidos e Serviços Comunitários na realização de acções em prol da preservação da biodiversidade local.

