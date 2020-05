Briga entre grupos rivais termina com uma morte

Um jovem de 23 anos de idade morreu, na noite de quarta-feira, no Dondo, município de Cambambe, província do Cuanza Norte, na sequência de uma disputa de grupos rivais.

Segundo o comandante municipal da Polícia Nacional, superintendente Assunção André Bengui, que falava à ANGOP, o facto ocorreu no bairro Cacesse, noâmbito de uma disputa pelo controlo da zona de ação, na conhecida “rua do Usa”.

A vítima pertencente ao grupo Trafulha, sucumbiu à caminho do hospital, após ser atingido com dois golpes de faca no tórax e na zona abdominal, durante a briga, por um dos integrantes do grupo os de Liamba, até agora ainda não identificado e que se encontra em fuga.

A fonte fez saber que foram capturados quatro supostos integrantes de ambos os grupos, enquanto decorrem as investigações para a localização e detenção do presumível autor do crime.

Em Junho 2019, um jovem de 25 anos morreu em circunstâncias idênticas, na briga entre o grupo 20 bú e o povo Bantu, todos da cidade do Dondo.

Muitos dos integrantes desses grupos encontram-se a cumprir pena de prisão na Unidade Penitenciaria do Cuanza Norte e outros que se encontram foragidos procuram reorganizar-se, adoptando novas identidades.

Fonte: Angop