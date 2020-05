Angola contraria projeções sobre evolução da pandemia

As autoridades sanitárias angolanas têm dado respostas eficazes na prevenção da covid-19 no país, contrariando as projeções que apontavam para uma evolução rápida da doença no território nacional, considerou hoje (quarta-feira), o arcebispo de Malanje, Dom Benedito Roberto.

“Conseguimos vencer etapas e confundir os que pensavam que, a esta altura, teríamos mortes às centenas”, disse o prelado, que falava à Angop, sobre o cumprimento das medidas de segurança durante o Estado de Calamidade Pública.

arcebispo de Malanje, Dom Benedito Roberto

Dom Benedito Roberto lembrou que, após três prorrogações consecutivas do Estado de Emergência, etapas “vencidas” com o engajamento dos angolanos, o governo adoptou, a partir de 26 do corrente mês, o Estado de Calamidade Pública, o que na sua óptica configura uma medida acertada, porquanto vai permitir a retoma progressiva à normalidade, sempre dependendo da evolução do novo coronavírus.

O prelado sublinhou a importância dos cidadãos interpretarem de forma correcta o referido diploma legal, de modo a evitar-se atropelos que facilitem a propagação do vírus, sendo por isso importante a consolidação do que já se conseguiu em termos de prevenção contra a pandemia.

“Cada cidadão deve ser exigente consigo próprio, cumprindo as medidas preventivas que têm sido transmitidas pelas autoridades sanitárias”, pediu o arcebispo, alertando que o vírus é real, pelo que não se deve descurar as medidas profilácticas.

Angola somava o 73 casos de infecção pela covid-19, com quatro óbitos, 18 recuperados e 51 activos.

Fonte: Angop