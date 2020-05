Países lusófonos exportaram quase 20% menos para Macau no primeiro quadrimestre

Os países lusófonos exportaram menos 19,9% para Macau nos primeiros quatro meses do ano, em relação a igual período de 2019, informou hoje a Direção de Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC).

A diminuição das exportações dos países de língua portuguesa para Macau representou menos 27,12 milhões de euros, acrescentou a DSEC em comunicado.

Por seu lado, os países lusófonos importaram produtos no valor de apenas 137 mil patacas (16 mil euros), praticamente metade em relação ao que se verificou nos primeiros quatro meses de 2019.

Macau exportou mercadorias para os Estados Unidos no valor de 125 milhões de patacas (14,2 milhões de euros), em comparação com igual período do ano passado, acrescentou a mesma nota.

As exportações para a União Europeia também cresceram 20,8% no primeiro quadrimestre, em termos anuais, de acordo com as autoridades.

Ainda assim, Macau teve uma queda de 26,4% no valor total do comércio externo de mercadorias no período de janeiro a abril, registando-se um défice da balança comercial de 16,47 mil milhões de patacas (1,9 mil milhões de euros).

Fonte: Lusa