São Tomé e Príncipe com mais dois casos positivos aumenta para 443 infetados

São Tomé e Príncipe registou mais dois casos positivos do novo coronavírus, em 29 testes rápidos realizados nas últimas 24 horas, aumentando para 443 o número de infeções acumuladas no país, indicou hoje fonte do Ministério da Saúde.

Em isolamento domiciliar continuam 351 pessoas, 12 internadas no hospital de campanha, mantendo-se o número de 12 óbitos.

O Ministério da Saúde enviou, no dia 15 deste mês, para o Instituto Ricardo Jorge, em Portugal, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), 623 amostras de testes ao novo coronavírus.

Fonte: Lusa