Jennifer Lopez (50) diz que o coração dela está quebrado

A cantora norte-americana, jennifer Lopez, de 50 anos de idade, confessou ontem durante uma entrevista que o cancelamento do casamento, devido à pandemia do covid-19, com Alex Rodriguez, que estava previsto para este verão, a deixou um pouco decepcionada.

Durante o programa ‘The Today Show’, Jennifer Lopez, também conhecida como J.Lo, disse:

“O meu coração está um pouco quebrado. Tínhamos grandes planos. Mas Deus é maior e tem um plano melhor. Eu acredito que tem”, disse.

A cantora disse ainda não ter uma nova data para o casamento.

“Nós apenas temos que esperar e ver o que acontece”, disse.

Jennifer Lopez & Alex Rodriguez

Lopez e Rodriguez estão juntos desde 2017 e ficaram noivos em março do ano passado. O ex-jogador do New York Yankees, também conhecido como A-Rod, já foi casado uma vez e tem dois filhos, assim como a sua futura esposa. Jennifer deu o nó três vezes antes: com Ojani Noa (1997-1998), Cris Judd (2001-2003) e Marc Anthony (2004-2014).

Fonte: People